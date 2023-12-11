Мир 11 декабря 2023, 09:10 Американцы выразили недовольство политикой Байдена в секторе Газа CBS News: 61% американцев не одобряет политику Байдена по конфликту в Газе Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/globallookpress

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Большая часть американцев не одобряет политику президента США Джо Байдена по линии конфликта Израиля и сектора Газа. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса компании YouGov и телеканала CBS News.

Свое недовольство политикой Байдена относительно конфликта в Газе выразили 61% респондентов. Одобрили линию президента США 39% опрошенных. При этом в момент начала эскалации израиле-палестинского конфликта в октябре недовольство выражали 44%. А одобряли политику Байдена 56% американцев.

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«Это не влияет на общий рейтинг одобрения Байдена, который в целом устойчив на уровне 41%, отчасти из-за того, что американцы не считают войну одной из главных проблем Америки», — прокомментировали результаты опроса CBS News.

Около 27% опрошенных назвали инфляцию важнейшей проблемой Соединенных Штатов. Еще 20% — указали на нелегальную иммиграцию, а 16% пожаловались на «состояние демократии». Опрос провели в начале декабря. В нем приняли участие 2144 респондентов.

Обозреватели газеты The New York Times заявили, что ситуация с выделением средств на помощь Израилю и Украине подорвала рейтинг Байдена. Стремление завело его в политический тупик.