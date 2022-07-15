Жители США стали выстраивается в очереди за бесплатной едой. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

«Поскольку цены на газ растут вместе с расходами на продукты, многие люди впервые ищут благотворительную еду, и все больше прибывают пешком», — написало агентство.

AP привело в пример город Феникс (штат Аризона), в котором главный распределительный центр благотворительных организаций раздал продовольственные наборы 4271 семье в течение одной из недель июня. Оказалось, что это на 78% больше, чем за ту же неделю в 2021 году.

Инфляция в Штатах находится на самом высоком уровне за последние 40 лет, также с апреля 2022 года растут цены на газ. По данным агентства, экономические сложности у граждан США вызвало и прекращение федеральной помощи в связи с пандемией коронавируса.