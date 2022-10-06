Американцы возмутились госдолгом своей страны | 360°

Мир 06 октября 2022, 02:24 Поделиться Telegram

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Viber Американцы возмутились госдолгом своей страны Читатели Breitbart призвали не тратиться на Украину после новых сведений о госдолге США РИА «Новости»

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Читатели американского портала Breitbart негативно отреагировали на статью о госдолге США. В комментариях, среди прочего, они раскритиковали помощь Белого дома другим странам, включая Украину.

«Проблема в расходах! Перестаньте тратить триллионы долларов на ерунду вроде "климатической справедливости" или отправлять миллиарды на Украину. Такие страны, как Мексика и Китай, денег на это не тратят. Это при том, что наши ветераны живут в нищете», — написал пользователь DieselPower.

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Другой читатель отметил, что проблема в большом числе людей, живущих на пособия от государства.

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«Проблема заключается в государственных расходах на социальное обеспечение, и их необходимо отменить. Тех, кто получает от государства пособия и социальные выплаты, надо заставить устроиться на работу и самостоятельно оплачивать собственные финансовые расходы!» — заявил он.

«Статистика показала, что с тех пор, как „тормоз“ Джо вступил в должность, границу пересекли пять миллионов нелегалов. Кто оплачивает их медицинское обслуживание и транспортные расходы? Измученные американские налогоплательщики», — поддержала его southernmom1.

«Поставьте распоряжаться вашими деньгами человека, который в жизни честным путем не заработал ни доллара, и наблюдайте, как они испаряются», — сказал пользователь AZ Kicker.

Ранее стало известно, что государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 31 триллион долларов. В Минфине отметили, что основными держателями долговых обязательств являются частные лица.

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