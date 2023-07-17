Мир 17 июля 2023, 10:55 Американцы ужаснулись новому шагу США в сторону ядерной войны с Россией Читатели Newsweek сочли отправку Байденом войск в Европу шагом к ядерной войне с Россией РИА «Новости»

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Решение американского президента Джо Байдена об отправке резервистов на военную службу в Европу стало очередным шагом на пути к ядерной войне с Россией. К такому мнению пришли читатели издания Newsweek.

«Олигархи и администрация зарабатывают огромные деньги на этом конфликте, обдирая американских налогоплательщиков и отправляя украинцев на верную смерть. Присутствие военных в Европе станет еще одним шагом к ядерной войне с Россией», — написал один из подписчиков.

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Другой читатель предрек появление военных США в приграничных с Россией странах.

«Когда мы научимся не лезть в посторонние конфликты и следить за своими собственными границами? Украина не касается нашей собственной безопасности», — добавил он.

Ранее Байден сообщил о мобилизации резервных сил для усиления контингента НАТО в Европе, писал RT. Кандидат в президенты Роберт Кеннеди — младший расценил это событие как подготовку к открытому военному конфликту с Россией.