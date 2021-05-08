Американцы умирают в 3 раза чаще европейцев. Тому есть причины

У среднего 30-летнего американца в три раза больше шансов умереть в этом возрасте, чем у его европейских сверстников. Причем смертность жителей США в любом возрасте выше, чем в Европе. Ожидается, что ситуация будет только ухудшаться. Проблема в самом обществе, а не в системных ошибка системы здравоохранения.

Как пишет издание The Guardian, было предпринято много попыток объяснить высокую смертность американцев, но однозначного ответа нет. Но можно выделить три важных фактора.

Во-первых, уровень смертности от передозировки наркотиков в США намного выше, чем в Европе. Этот показатель резко вырос в XXI веке.

Во-вторых, стремительно растет доля взрослых американцев, страдающих ожирением. В 2016 году 40% взрослых американцев страдали ожирением. Это может быть причиной сокращение на 55% ожидаемой продолжительности жизни в США по сравнению с другими богатыми странами.

В-третьих, США выделяются среди развитых стран тем, что не предлагают всеобщего медицинского страхования. Его отсутствие в 2005 году привело к 45 тысячам дополнительных смертей в возрасте 18-64 лет.

Европейские эксперты считают, что виной смертности также стало отсутствие федерального надзора и регулирования. Они отметили также мощную структуру лоббирования и системный расизм.

В сложившейся ситуации крупные фармацевтические компании безнадзорно продают сильные обезболивающие. Мощную волну самоубийств и смертей от алкоголизма и наркомании специалисты связывают с ликвидацией хорошо оплачиваемых рабочих мест для людей без высшего образования.

США лидируют по числу сердечно-сосудистых заболеваний и многих видов рака. Они тесно связаны с ожирением. Люди биологически уязвимы к сладостям и жирам. Мощный аппарат лоббирования интересов крупных производителей и дистрибьютеров вредных продуктов питания позволяет им превратить эту слабость в прибыль.

Системный расизм порождает неравенство в сфере здравоохранения, и он во многом связан с младенческой и материнской смертностью. Белые врачи менее серьезно относятся к родам цветных женщин.

Расовое неравенство усугубляется исключительно высоким неравенством доходов, зафиксированном в США. Социальная политика Вашингтона сдерживается, по данным социологов, чувством белого большинства, что излишняя щедрость принесет непропорционально большую пользу афроамериканцам.

Как заявили социальный демограф из Института демографических исследований Макса Планка в Германии Яна Вибриум и профессор социологии Пенсильванского университета Сэмюэль Престон, Вашингтон не способен адекватно защитить граждан от преждевременной смерти. Этот факт ставит под сомнение американские гражданские процессы и подрывает любые попытки США служить моделью для других стран.

По итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась до 71,5 лет. Общая заболеваемость уменьшилась на 5,3%.