Американцы указали на роль союзников в победе СССР на Курской дуге

«Благодаря союзным дешифровальщикам русские получили заблаговременное предупреждение и для отражения немецкого нападения построили оборонительные линии из рвов и минных полей», — сказано в статье.

Издание написало, что битва на Курской дуге стала величайшим танковым сражением времен Второй мировой войны. Именно этот момент сделал фашистскую операцию «Цитадель» «последним наступлением немцев на Восточном фронте».

После Красная армия стала сильнее. У нее появились возможности развернуть общее стратегическое наступление. Германии и поддерживающим ее странам пришлось обороняться по всем фронтам, фашистский блок начал терять свои позиции.

23 августа считается днем воинской славы России в память о Курской битве. Также в Курске установили мемориальный комплекс «Курская дуга». Он посвящается победе советских солдат.

В сентябре 2020 года один из эпизодов битвы на Курской дуге реконструировали в подмосковном парке «Патриот».