Мир 10 января 2024, 00:39 Американцы указали на некомпетентность окружения Байдена в скандале с Остином Джиральди: скандал с Остином показал некомпетентность окружения Байдена РИА «Новости»

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Скандал с госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина показал некомпетентность ближайшего окружения президента США Джо Байдена. Такое мнение выразили опрошенные РИА «Новости» американские эксперты.

Министр обороны Соединенных Штатов попал в больницу 1 января из-за осложнения после медицинской процедуры. Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о случившемся. Глава ведомства в свою очередь признал, что мог бы лучше информировать общество о проблемах со здоровьем.

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Экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди заявил, что скандал с госпитализацией шефа Пентагона говорит о некомпетентности администрации американского лидера.

«Недостаток компетентности <…>, насколько я понимаю, распространяется на все ближайшее окружение администрации Байдена», — подчеркнул экс-аналитик ЦРУ.

Полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен счел ситуацию неловкой, но интересной. Бывший дипломат Час Фриман также выразил мнение, что случившееся говорит о некомпетентности Министерства обороны и самого шефа Пентагона.

Высокопоставленные американские чиновники заверили, что Байден не собирается увольнять Остина за сокрытие новостей об экстренной госпитализации. Президент также не принял бы отставку, если бы шеф Пентагона ее подал.