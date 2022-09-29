Американцы стали выковыривать микросхемы из старых радиоприемников для создания оружия | 360°

Эксклюзив 29 сентября 2022, 01:51 Поделиться Telegram

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Viber Американцы стали выковыривать микросхемы из старых радиоприемников для создания оружия «Голос Мордора»: американцы стали выковыривать микросхемы их из старых радиоприемников Unsplash

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Недавно глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен заявила, что российская экономика разорвана в клочья. По ее словам, в стране нет чипов, поэтому для военной техники их выковыривают из стиральных машин и посудомоек. На самом деле председатель ЕК ошиблась со страной и с электроприборами, из которых выдирают эти самые чипы. Об этом Telegram-каналу «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Нехватка микросхем

Издание Defense News сообщает, что американская компания L3Harris Technologies, работающая на военное ведомство, столкнулась с очень острой нехваткой микросхем. Проблемой стали вентильные матрицы — далеко не самый высокотехнологичный и сложный пример микрочипов. А между тем, компания производит один из видов вооружений для новейшего американского истребителя F-35.

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Микрочипы оказались в дефиците из-за снижения общего объема их производства, что заметно по всем отраслям промышленности и, в частности, по автомобилестроению. Сначала Covid-19, потом санкции против России и ответные меры, которые привели к нехватке сырья.

Производство микрочипов в мире очень сильно упало, тем более, что производителей данной группы товаров не особо много, и большая часть чипов производится на маленьком Тайване. А какие проблемы у Тайваня с Китаем вы все прекрасно знаете.

Американцы придумали решение

И в компании L3Harris Technologies нашли выход — микрочипы из старых радиоприемников собственного производства. Только теперь их приходится выкупать у одного из заказчиков и уже потом буквально выпаивать микросхемы для их повторного использования.

Скорее всего, данный пример не единичен. Кто знает — может и другие оружейные компании сейчас скупают микроволновки, стиральные машины и посудомойки, чтобы выковыривать из них чипы и ставить на всевозможные умные ракеты и бомбы?

Тем более, что относительно простых микросхем во всех электронных устройствах используется много: наверняка что-то из стиралок и посудомоек можно использовать и в военной технике.

Так что не судите строго Урсулу Фон Дер Ляйен — она почти не соврала. Ну… Может совсем немножко.

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