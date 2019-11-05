Американцы стали жертвами нарковойны в Мексике. Машины с детьми расстреляли

Три американки и шесть детей из мормонской общины, жившие в пограничном с США мексиканском штате, погибли в результате атаки. Их машину расстреляли участники наркокартеля.

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Как написало издание Daily Mail, все произошло на границе штатов Сонора и Чиуауа. Более десяти человек из семей ЛеБарон и Лангфорд ехали на трех машинах на свадьбу в местечке Ла Мора. Среди погибших Ронита Мария ЛеБарон и ее шестимесячные близнецы, а также двое старших детей. По словам их родных, преступники выстрелили прямо в бензобак машины Рониты. После этого произошел взрыв.

Семья погибших описала ужасную сцену, когда один из детей попытался убежать из горящей машины, но был застрелен. Также убитыми оказались еще две женщины 31 и 43 лет, а также двое детей.

В живых остались семимесячный малыш и еще семь детей. Последним удалось сбежать от бандитов. Они находятся в больнице. Еще 13 человек пропали без вести.

Издание уточнило, что Ла Мора является опасной территорией. Там ведутся нарковойны. Эксперты обвиняют наркоторговцев в эскалации насилия. Мексиканские власти в свою очередь заявили, что усилили меры безопасности в Ла Мора.