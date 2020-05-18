    18 мая 2020, 11:41

    Американцы стали отказываться от китайских товаров

    Анастасия Кременчугская

    Специалисты провели исследование и выяснили, что многие американцы начали отказываться от товаров, произведенных в Китае. Об этом сообщил сайт «Известия».

    40% опрошенных подтвердили, что начали отказываться от товаров, сделанных в Китае. Еще 34% респондентов заявили о готовности купить товар с этикеткой «Made in China», но не испытывают от этого большого удовольствия. 26% американцев сообщили, что китайское происхождение товара никак не повлияет на их выбор.

    При этом 78% опрошенных жителей Соединенных Штатов Америки готовы переплатить за товар при уверенности, что производство продукции перенесено из Китая в США.

    Американцы чаще отказываются от товаров с этикеткой «Made in China». От продукции, произведенной в Европе, отказываются только 12% респондентов, от сделанных в Латинской Америке — 16%.

    8 мая, Китай и США заявили о готовности создания благоприятных условий для первой фазы торгового соглашения, который они заключили. Президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, за несколько дней до этого пообещал через одну-две недели сделать заявление о том, выполняет ли КНР первую фазу торгового соглашения.