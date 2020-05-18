Американцы стали отказываться от китайских товаров

40% опрошенных подтвердили, что начали отказываться от товаров, сделанных в Китае. Еще 34% респондентов заявили о готовности купить товар с этикеткой «Made in China», но не испытывают от этого большого удовольствия. 26% американцев сообщили, что китайское происхождение товара никак не повлияет на их выбор.

При этом 78% опрошенных жителей Соединенных Штатов Америки готовы переплатить за товар при уверенности, что производство продукции перенесено из Китая в США.

Американцы чаще отказываются от товаров с этикеткой «Made in China». От продукции, произведенной в Европе, отказываются только 12% респондентов, от сделанных в Латинской Америке — 16%.

8 мая, Китай и США заявили о готовности создания благоприятных условий для первой фазы торгового соглашения, который они заключили. Президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, за несколько дней до этого пообещал через одну-две недели сделать заявление о том, выполняет ли КНР первую фазу торгового соглашения.