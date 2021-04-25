Американцы сразились в «битве Джошей» за право сохранить имя

«Битва Джошей» состоялась в городе Линкольн, штат Небраска. Сотни молодых людей вышли в поле и сразились за право сохранить свое имя. Прямая трансляция с места событий прошла на YouTube.

История началась в 2020 году с шутки в Twitter. Джош Свэйн добавил в чат полных тезок и предложил им сразиться в чистом поле за право сохранить свое имя, проигравшие должны будут сменить его.

«Ровно в 12:00 24 апреля 2021 года мы встречаемся в точке с этими координатами (40.8223286, 96.7982002). Мы деремся. Тот, кто победит, забирает себе имя, все остальные должны его сменить. У вас год на подготовку. Удачи», — написал Свэйн.

За неделю до мероприятия он подтвердил, что событие действительно состоится, и предложил участникам битвы сразиться на нудлах для плавания — длинных полиэтиленовых палках. Ни один из Джошей не откликнулся, поэтому Свэйн подумал, что никто не придет.

Однако в условленном месте в парке собрались сотни людей. Некоторые участники пришли в костюме Человека-паука или персонажа «Звездных войн».

Люди с другими именами пришли поддержать Джошей и окружили поле битвы. Они принесли таблички с надписью «Вперед, Джош!» или «Давай, Джош! Побей Джоша!».

Победил в битве житель Линкольна пятилетний Джош Винсон — младший. Мальчика прозвали «королем Джошей», ему вручили корону и чемпионский пояс.

«Я подерусь со всеми», — сказал главный Джош после победы.

Ребенка подняли на толпой под аплодисменты.

В честь мероприятия Джош Свэйн собрал почти десять тысяч долларов на благотворительность. Деньги пожертвуют детскому госпиталю. Он также организовал сбор еды для организации, которая собирает продукты и передает их нуждающимся.