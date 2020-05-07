Американцы сравнили коронавирус с 9/11

Американские врачи подтвердили более миллиона диагнозов по COVID-19. Жители Нью-Йорка сравнили ситуацию с коронавирусом с терактами 11 сентября 2001 года. Число скончавшихся от новой инфекции в мегаполисе в 10 раз выше количества погибших после атаки на башни-близнецы.

Граждане Америки рассказали, как коронавирус изменил их обычную жизнь, сообщил сайт NEWS.ru.

Предприниматель Роберт Брент оказался одним из первых ста человек в Нью-Йорке, кому поставили диагноз «коронавирус».

«Высокая смертность от коронавируса вызывает горечь. Я был в Нью-Йорке во время террористических атак 11 сентября, тогда погибло очень много людей, но коронавирус унес больше жизней, чем 9/11», — отметил он.

По мнению Брента, вскоре у каждого будет знакомый, который скончался от инфекции. Он также отметил, что город опустел, а атмосфера мегаполиса вызывает у него странные ощущения.

Крис Фоулер перебрался с семьей в населенный пункт на севере Вирджинии, что в 15 минутах езды от родного Вашингтона. Он считает обстановку в целом спокойной. Работают только магазины и заправки, еду в ресторанах можно заказать на навынос. Горожан призывают соблюдать строгие меры дистанцирования. Тем не менее американец заявил, что «слишком много людей потеряли работу или были переведены на неполную ставку, им сейчас очень сложно». Фоулер сделал пожертвования в несколько благотворительных организаций, занимающихся поддержкой нуждающихся.