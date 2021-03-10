Американцы списали палубные истребители F/A-18

В США официально списали палубные истребители четвертого поколения F/A-18 °C Hornet. Последние самолеты завершили свои миссии на авианосце Nimitz.

Об этом сообщил журнал Popular Mechanics.

Военные самолеты заменят на истребители пятого поколения F-35B Lightning II.

Истребители F/A-18 °C Hornet поступили на вооружение Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты США в середине 1980-х годов. Они участвовали в четырех крупных конфликтах, в частности, войне в Персидском заливе 1991 года и вторжении в Ирак в 2003 году.

Ранее читатели Defence Blog выбрали пять самых красивых истребителей в мире. В рейтинг включили и российский Су-35 поколения 4++. Лидер пятерки — истребитель США пятого поколения F-22 Raptor — набрал 40% голосов. Су-35 сочли красивым 14% читателей блога.

На третьем месте оказался французский Rafale с 13%. Еще один «американец» — F-15 Eagle — заручился поддержкой 12% голосов и занял четвертую строку рейтинга. Замкнул топ-5 европейский Typhoon с 5%. В список для голосования также попали американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20.