«Американцы решили быть более реалистичными». Политолог оценил высказывание госсекретарь США о Крыме

По мнению Журавлева, «американцы решили быть более реалистичными и хотят того же от своих украинских союзников».

«С одной стороны, не требовать того, чего нельзя получить, с другой стороны, навсегда запомнить, что «ужасная Россия» забрала у них Крым, и тем самым окончательно вбить клин между Россией и Украиной. Хотя я бы не делал такие заявления публично — это же можно было сказать Зеленскому тет-а-тет. Но это было сказано так, чтобы мы смогли это обсуждать» — заметил эксперт.

Политолог предположил, что эти слова — «в некоторой степени месседж России». Журавлев добавил, что США, возможно, хотели сказать: «Мы будем работать с Украиной и странами СНГ, чтобы сделать их „своими“, но не бойтесь, мы не очень страшные, мы понимаем, что Крым — ваш, и бог с ним».

Ранее Майк Помпео заявил, что Крым окончательно потерян для Украины.