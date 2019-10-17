Американцы разбомбили в Сирии собственный склад боеприпасов

«16 октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолета F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар по цементному заводу Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов», — сообщил Кэггинс.

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Он добавил, что склад решили уничтожить, чтобы боеприпасами после их отступления никто не мог воспользоваться.

Американцы ушли из северных районов Сирии накануне. Отступающую армию США встретили правительственные войска Сирии на трассе между Манбиджем и Кобани 15 октября — сирийских солдатов и офицеров направили на помощь местным курдам.

Анкара 9 октября начала операцию «Источник мира» на приграничных территориях Сирии. Согласно официальному заявлению, это военное мероприятие, направленное на борьбу против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»*.

К правительственной армии присоединились российские военные полицейские. Они приступили к патрулированию Манбиджа. Ранее это было невозможно, так как в городе стояли американцы.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.