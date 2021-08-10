Американцы рассказали о ссорах с близкими из-за вакцинации

Жители США рассказали истории о ссорах с друзьями и родственниками из-за вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Одна женщина заявила, что решила пригласить на свадьбу только тех, кто сделал прививку. Не вакцинированными оказались ее брат с женой. Родственников такие условия обидели.

«Он обвинил меня в том, что я забочусь о других больше, чем о его семье и не уважаю их желание не делать вакцину», — написала женщина.

Придет брат к ней на свадьбу или нет, она пока не знает.

Еще один мужчина поссорился с коллегой, которая не хочет вакцинироваться. Он попытался убедить ее сделать прививку. Женщина сказала, что не хочет, потому что не доверяет препарату, который был разработан слишком быстро.

«После этого я попросил переместить мой стол на работе от нее подальше, и после этого мы не общались», — рассказал мужчина.

Ранее заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, директор школы Евгений Ямбург заявил о необходимости вакцинации всех работников учебных заведений. Он отметил, что учителя, которые не готовы делать прививку, должны уволиться.