Американцы рассказали, чей флот сильнее

На первом месте — США: они неоспоримо лидируют как по техническому уровню оснащения, так и по бюджету на строительство новых кораблей.

На втором — Китай: Поднебесная хоть и отстает технически, но наверстывает упущенное как в количественном, так и в качественном плане.

Россия оказалась на третьем месте. Активная модернизация российского флота делает возможным пересмотр будущих мест на пьедестале.

Некогда хозяйка морей, Британия, расположилась на четвертом месте. Ее флот невелик, но прекрасно оснащен. К тому же, на ее заводах строятся новые авианосцы.

Замыкает пятерку Япония. Авторы статьи подчеркнули, что ВМФ Страны восходящего солнца нельзя еще назвать полноценными. Он больше похож на флот охраны морских границ, чем на океанскую эскадру, претендующую на роль хозяйки морей. Японский флот многочисленный, но в нем больше кораблей оборонительного плана. Хотя, в последнее время японцы строят много и десантных кораблей, пытаясь нарастить «морские мышцы».