Американцы рассказали о «бомбардировщике-убийце» С-400

Военно-воздушные силы (ВВС) США показали первый с 1988 года новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Его уже назвали «убийцей» российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и китайских истребителей пятого поколения J-20.

Как сообщил журнал Popular Mechanics, новый бомбардировщик предназначен для преодоления современных систем ПВО и проникновения в воздушное пространство противника. B-21 способен выполнять обычные боевые задачи с высокоточным наведением на цель и нести ядерное оружие.

Особая форм фюзеляжа и крыла в сочетании с отсутствием горизонтальных и вертикальных стабилизаторов, по мнению конструкторов, позволит бомбардировщику избежать вражеских радаров, которые будут отражаться от него под разными углами. Самолет будет летать на средних и больших высотах.

ВВС США планируют купить не менее сотни B-21 Raider, хотя в идеале служба хотела бы получить 200 или больше бомбардировщиков. Ранее сообщалось, что «убийца» С-400 взлетит в конце 2021 года, но, видимо, первый демонстрационный полет состоится в начале 2022 года.

Уже создано 19 бомбардировщиков-невидимок. Все они находятся на авиабазе Уайтмен в штате Миссури.

Эксперты Исследовательской службы конгресса США заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» создает серьезные вызовы для американской авиации.