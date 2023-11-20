Мир 20 ноября 2023, 04:29 Американцы раскрыли секрет подавления Россией западных высокоточных ракет Forbes: Россия подавляет высокоточные снаряды Excalibur системой «Поле-21» РИА «Новости»

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Российские войска научились подавлять западные высокоточные ракеты. Системы РЭБ «Поле-21» глушит GPS-сигналы, сбивая с цели американские M982 Excalibur. Об этом в статье для издания Forbes написал доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал.

«Российская система радиоэлектронной борьбы „Поле-21“ глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur. В результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель», — сказал эксперт.

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Миттал признал, что российская армия технологически превосходит украинскую. Это приводит к эффективному уничтожению дронов ВСУ, при этом российские войска беспрепятственно используют свои беспилотники.

Особенно отметил американский доцент успех в применении «Ланцетов». Они компактные и высокоточные, их трудно обнаружить из-за непредсказуемой траектории полета, заявил Миттал.

На Украине ранее признали успешность тактики ВС РФ. Удары российских беспилотников и ракет продолжают уничтожать военные цели ВСУ, несмотря на работу украинских средств противовоздушной обороны.