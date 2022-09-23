Американцы раскритиковали Зеленского после его призыва «наказать Россию» | 360°

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23 сентября 2022, 03:01

Американцы раскритиковали Зеленского после его призыва «наказать Россию»

Читатели Breitbart отреагировали на речь президента Украины Зеленского насмешками

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Продолжают поступать реакции на выступление президента Украины Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН. Читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали довольно бурно.

В своей речи Зеленский попросил о финансовой и военной поддержке, а также призвал «наказать» Россию. Это необходимо для достижения мира, отметил он. Его слова вызвали активный отклик в комментариях.

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«Перевожу: „Пожалуйста, пришлите еще денег. Очень нужны деньги“», — написал пользователь Heynorm48.

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«Для человека, который управляет нацией во такое тяжелое время, он действительно дает много интервью в СМИ», — заметила MissInFormation.

«А когда у него там следующая фотосессия для Vogue?» — задался вопросом Montana1987.

«Не похоже, чтобы его и впрямь интересовали переговоры», —  отметил A447.

«Этот человек принес своей стране больше вреда, нарушив Минские соглашения и по наущению Бориса Джонсона и США отказавшись от переговоров с Путиным, чем кто-либо другой. Он закрыл все оппозиционные партии и новостные агентства и теперь кормит западные СМИ собственной пропагандой происходящего»,  —  заявил пользователь Licjjs.

«„Формула мира“ в Украине начинается с „наказания“. Каков его умственный возраст? Пять лет?» — пошутил Themistocles.

Ранее британцы, комментируя это выступление Зеленского, обвинили его в наглости.

Авторы:

Владимир Зеленский

ООН

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