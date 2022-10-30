Американцы раскритиковали Байдена из-за оговорки о штатах | 360°

Мир 30 октября 2022, 20:40 Американцы раскритиковали Байдена из-за оговорки о штатах Читатели Daily Mail посмеялись над Байденом из-за оговорки о количестве штатов flickr

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Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена, который перепутал количество штатов в стране. Американский лидер заявил, что их 54.

«Мы побывали в 54 штатах», — сказал он во время выступления в Пенсильвании.

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В ответ пользователи заподозрили, что президент «потерял рассудок», а также назвали его ошибку позорной.

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«Как можно забыть число 50? Обама думал, что штатов 57. Наверное, это особенность демократов», — пошутил один из комментаторов.

Некоторые написали, что Байден слишком стар для своей должности, и заявили, что ему следует уйти в отставку «ради безопасности планеты».

Президенту США в 2022 году исполнится 80 лет. Он является самым старым президентом в истории Соединенных Штатов. Некоторые полагают, что причиной частых нелепых ситуаций, в которые попадает американский лидер, являются возрастные проблемы со здоровьем.