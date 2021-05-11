Американцы призвали Вашингтон признать провал США в Арктике

Власти США обеспокоены ростом влияния Китая в Арктике. Материал об этом опубликовал телеканал Fox News. В ответ читатели призвали Вашингтон признать, что Штаты уже проиграли.

В многочисленных комментариях к статье один из пользователей под ником Hmmmand безапелляционно заявил, что не только КНР, но и Россия пользуются своими возможностями в этом регионе, понимая, что позиции Белого дома здесь слабые, сообщило РИА «Новости».

«Да перестаньте вы! Мы уже проиграли. У народов Китая и России есть воля и решимость сделать то, что необходимо сделать», — подчеркнул он.

Другой участник обсуждения с иронией предположил, что теперь американское правительство пустит миллиард долларов на строительство ледокола. В эту сумму, по его словам, будут заложены 100 миллионов долларов на возведение тренировочного центра, где будут преподавать таяние ледников в условиях потепления климата, курс по системному расизму на Северном полюсе и вызовы для трансгендеров в Арктике.

Еще один пользователь заметил, что в годы Второй мировой войны Штаты потратили бы два месяца на строительство ледокола. Теперь потребуется только два года на простое согласование проекта.

Были и те, кто напомнил о том, что Вашингтон потратит огромное количество средств для продвижению политкорректности в недееспособных демократических странах. В итоге у США не осталось средств, чтобы купить даже одну весельную лодку.

Другой читатель указал на то, что пока Пекин занимался разработкой долгосрочной стратегии в Арктике, Вашингтон сосредоточился на квартальной прибыли, выборах и внутрипартийной борьбы.

«Все мы понимаем, кто выиграет в этой гонке», — добавил он.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что в стране достаточно других проблем, которые требуют немедленного решения. Они сочли, что США сейчас больше похожи на страну третьего мира с нескончаемыми бунтами, уличной преступностью, бешеной инфляцией и массовой безработицей.