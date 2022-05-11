Американцы призвали Байдена не винить Путина в повышении цен

Президент США Джо Байден объяснил рекордный рост цен в стране действиями Путина и пандемией. Американцы раскритиковали его слова и призвали не перекладывать ответственность.

«Это дезинформация. Цены начали расти уже в мае 2021 года. Пора посмотреть в зеркало, господин президент», — написал один из пользователей Twitter.

Еще один комментатор отметил, что инфляция наблюдалась и до начала проведения спецоперации на Украине. Кто-то связал проблемы в США с президентством самого Байдена.

«Он ни разу не удосужился объяснить, как эти вещи связаны с ростом цен. Просто тычет пальцем», — подчеркнул еще один пользователь.

«Если он не знает настоящих причин, то как он сможет найти решение?» — задались вопросом в соцсети.

Страны Запада стали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры обернулись серьезным повышением цен на топливо и продукты. Согласно информации Минтруда США, к концу марта ценники подскочили на 8,5% в годовом выражении. Инфляция стала рекордной с декабря 1981 года.