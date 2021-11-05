Американцы признались, что уволятся в случае введения обязательной вакцинации

Американская благотворительная организация Фонд семьи Кайзера (KFF) провела опрос, в результате которого выяснилось, что 70% американцев не стали бы вакцинироваться и уволились, если бы их работодатели стали к этому принуждать. Эксперты сочли их слова блефом.

Как сообщил журнал The National Interest, только 37% рабочих сообщили, что уйдут с работы при введении еженедельного обязательного ПЦР-теста. В опросе, проведенном методом телефонного интервью, участвовали 1,5 тысячи совершеннолетних американцев.

Вице-президент и директор по исследованиям общественного мнения и опросам в KFF Лиза Хамел считает, что дальше слов дело не пойдет.

«То, что люди говорят при опросе и то, что они будут делать в реальности, столкнувшись с потерей работы, это совершенно разные вещи», — подчеркнула она.

Вероятно, она права. Ранее только 5% невакцинированных американцев заявили, что уволились потому, что не хотели ставить прививку. В октябре 25% респондентов сообщили, что работодатели требовали от них справку о вакцинации.

«Прямо сейчас только четверть работников говорит, что их работодатель потребовал от них сделать вакцину. Поэтому сомнительно, чтобы 70% американцев уволились бы из-за этого с работы», — отметила старший аналитик фонда Луна Лопес.

При этом она подчеркнула, что умонастроение опрошенных дает четкое представление о том, как они отнесутся к обязательным требованиям компаний вакцинироваться.

В конце сентября предложение президента США Джозефа Байдена ввести обязательную вакцинацию для предприятий с сотней или более сотрудников встретило решительное сопротивление Национальной ассоциации производителей. В небольших коллективах потеря даже одного сотрудника может привести к производственным проблемам.

Все работники скорой помощи города Облучье еврейской автономной области подали заявления на увольнение с 15 ноября из-за нежелания прививаться от коронавируса. Все они подрабатывают в ковидном госпитале, и ни одних из них до сих пор не заболел.