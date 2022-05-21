Американцы признали, что западные санкции не смогли поставить экономику России на колени

Жесткая санкционная политика запада не смогла поставить на колени российскую экономику из-за ее уникального положения в мире. Аналитик Джош Оуэнс в статье для OilPrice рассказал, в чем причина такой стойкости.

Оуэнс перечислил весь масштаб санкций и признал, что они не возымели должного эффекта. По его мнению, все дело в уникальном положении России. Страна является ключевым поставщиком сырьевых и энергетических ресурсов, а также основных продуктов питания. Именно это позволило российской экономике «удержаться на плаву», считает аналитик.

«Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени», — отметил автор.

Оуэнс подчеркнул, что Россия может иметь огромный профицит торгового баланса благодаря экспорту энергоносителей и многолетним максимумам цен на нефть и газ.

«Больше иностранной валюты поступает из ЕС, который просто не может отвыкнуть от российского природного газа и изо всех сил пытается запретить импорт российской нефти», — говорится в публикации.

Мощный приток иностранной валюты в страну обеспечивают крепкие экономические и торговые связи с Китаем и Индией. Рейтинговые агентства предупреждали о возможном дефолте России, но и тут РФ не оправдала «ожиданий» — Россия смогла обслуживать свой долг и избежать дефолта.