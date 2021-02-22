Американцы приняли немецких спецназовцев за террористов

Два немецких спецназовца едва не спровоцировали дипломатический конфликт. Они посетили госпиталь в Аризоне и отказались предъявлять руководству медучреждения свои документы. В результате их приняли за террористов. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Два спецназовца служат в элитном подразделении бундесвера. В Аризоне они находятся на учениях. В рамках этой программы спецназовцы отправились в местную больницу, чтобы узнать примут ли военных в случае вспышки коронавируса и будут ли помогать врачи при возникновении других внештатных ситуаций. Медперсонал попросил у солдат документы, но те отказались их предоставлять.

Тогда врачи решили, что перед ними стоят террористы, которые готовят план по захвату госпиталя. Сотрудники оперативно известили об этом ФБР. Спецслужбы связалось с посольством ФРГ в Вашингтоне, но там из-за высокой секретности не знали об учениях немецкого спецназа в Аризоне. Только после многочисленных телефонных звонков в Берлин ситуацию удалось прояснить.