Американцы предрекли себе гибель в случае ядерной атаки на Россию

Американский ученый представил реалистичный сценарий глобальной ядерной войны. Согласно его предсказанию, если США рискнут использовать ядерное оружие против России или Китая, первыми сами и пострадают. Исследование опубликовал профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета.

Свою статью профессор опубликовал в журнале The Conversation. Главная мысль исследователя — одностороннее применение каким-либо государством ядерного оружия, например, США, сказывается на нем самом. Если на такой шаг пойдет Америка, она погибнет.

Запуск тысячи боеголовок за пределами США спровоцирует в самой Америке массовый голод. Он будет вызван изменением климата после удара. Штаты начнут терять по 140 тысяч человек ежегодно. В случае, если генералы решат использовать сразу весь ядерный потенциал США, человеческие потери возрастут на порядки, до пяти миллионов американцев в год.

Даже безответная атака США на Китай или Россию может стать катастрофой, отметил Пирс. По его мнению, если Америка угомонится и сократит свой ядерный арсенал до 100 единиц ядерного оружия, будет по-прежнему обеспечено ядерное сдерживание, но это спасет США от худшего из возможных последствий ядерной осени. Кроме того, так Вашингтон смог бы существенно сэкономить бюджет.