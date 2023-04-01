Мир 01 апреля 2023, 22:37 Американцы предрекли Байдену поражение в пиар-битве на Украине Конгрессмен Госар: Байден и его клика проигрывают пиар-битву украинского конфликта РИА «Новости»

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Конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что президент США Джо Байден терпит поражение в очередной битве на Украине. Вашингтон должен прекращать дотации другому государству, написал политик в своем Twitter.

«Байден и клика, стоящая за ним, проигрывают пиар-битву украинского конфликта. Американцы устали отправлять бесконечное количество денег куда угодно, только не на защиту собственных границ и финансирование общин», — считает конгрессмен.

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Поводом для заявления стали появившиеся в СМИ сообщения о том, что США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву в сумме 2,6 миллиарда долларов. В него войдут радары ПВО, противотанковые ракеты, ремонтно-эвакуационные машины, «полдюжины типов боеприпасов» для танков, авиации и зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Ранее совладелец портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг заявил, что попытки президента США Джо Байдена изолировать Россию привели к созданию мощной антиамериканской коалиции. Действия Байдена объединили Китай, Россию, Индию и Саудовскую Аравию.