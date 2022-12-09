Мир 09 декабря 2022, 01:01 Американцы предложили выслать в Россию Байдена в обмен на Грайнер Читатели Breitbart предложили выслать в Россию Байдена для обмена на Грайнер РИА «Новости»

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Читатели интернет-издания Breitbart резко отреагировали на новость об обмене россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер. Они заявили, что в Россию лучше было бы отправить президента США Джо Байдена.

Пользователи оставили под статьей большое количество комментариев. Один из них отметил, что если бы речь шла не о Грайнер, а, например, игроке в американский футбол Тиме Тибоу, то спортсмен так бы и остался за решеткой в российской тюрьме.

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«А мы можем вместо этого отдать им Байдена и его накокаиненного сыночка Хантера?» — поинтересовался другой читатель.

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Еще один комментатор выразил сомнение, что после возвращения в США баскетболистка «будет целовать землю».

«Китаем и Россией руководят серьезные люди. Нашей страной управляют инфантильные идиоты», — заключил пользователь.

Ранее появилось первое видео обмена Бута на Грайнер. На кадры попал момент сборов американки, подписания документов и посадки в самолет. Также на борту воздушного судна сняли Бута, который во время полета позвонил своей матери и попросил ее не переживать. Обмен прошел в аэропорту Абу-Даби.