Американцы потребовали от Зеленского отчет о тратах финансовой помощи США | 360°

Мир 02 ноября 2022, 00:29 Американцы потребовали от Зеленского отчет о тратах финансовой помощи США Breitbart: американцы потребовали у Зеленского отчитаться за потраченные деньги из США Pixabay

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Планы Белого дома выделить Украине новый пакет помощи привели американцев в негодование. Читатели портала Breitbart потребовали отчета, на что президент Украины Владимир Зеленский тратит выделенные стране средства.

Комментаторы выразили недовольство планами администрации президента Джо Байдена, которая обсуждает вопрос о выделении 50 миллиардов долларов Украине после выборов в конгресс. Многие возмутились, что Украина вдруг стала проблемой Соединенных Штатов.

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«Хотя бы раз он (Байден. — прим. ред.) должен подумать о том, что лучше для американцев», — заявил пользователь.

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«С этой помощью Украине происходят весьма подозрительные вещи — скорее всего, речь идет о каких-то коррупционных схемах, потому что никакого контроля над тем, как она используется, нет», — высказал предположение другой.

Американцы заподозрили, что в мошеннической схеме замешан сын президента США Хантер Байден. Читатели пришли к выводу, что Украина нужна для обогащения оружейных корпораций.

«Не могу припомнить ни одного президента, который обращался бы с деньгами американского народа настолько некомпетентно», — заявил другой читатель.

Байдену также припомнили, что он оставил в Афганистане оружие на десятки миллиардов долларов.

«Такое ощущение, что Джо тратит больше времени и денег на Украину, чем на американских граждан», — отметил пользователь с ником Loki.