Американцы потеряли желание работать из-за господдержки в период пандемии

Неработающие жители США в период пандемии получали государственную поддержку. По мнению основательницы сети салонов красоты в России и США Екатерины Сухотиной, такой подход лишил американцев желания работать. Об этом сообщило РИА ФАН.

Жителям США выплачивали минимум четыре тысячи долларов в месяц во время пандемии коронавируса. Кроме того, им предоставляли бесплатные продукты.

«Заставить людей работать практически невозможно, то есть мы как предприниматели просто плачем, потому что люди не хотят работать. Это будет история до сентября. В сентябре это должны все прекратить. Мы ждем с нетерпением», — заявила эксперт.

Женщина подчеркнула также, что в России развивается обратная ситуация. Жители страны проявляют желание трудиться и зарабатывать деньги.