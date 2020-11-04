Американцы потеряли более 300 тысяч бюллетеней

Во время выборов в США могли потерять более 300 тысяч бюллетеней. Почтовая служба не смогла отследить и проверить их доставку.

Об этом сообщил Fox News.

В почтовой службе отметили, что успели уложиться в установленный судом срок проверки отделений в десятках округов Америки. Они смогли сделать это до 3 ноября — дня всеобщих выборов в стране.

«На каждом объекте есть только один или два инспектора, и поэтому у них нет возможности лично обыскать весь объект», — сказано в сообщении службы.

Ранее в суд обратилась группа наблюдателей, которая сообщила об отсутствии подтверждений доставки некоторых бюллетеней. В ответ на это судья столичного округа Колумбия потребовал экстренно проверить информацию по 12 округам. Он велел доставить их в срок, если до этого момента их не получили.

Издание уточнило, что подтверждения о доставке не пришли также из нескольких «колеблющихся» штатов — речь идет о тех территориях, где шансы Трампа и Байдена на победу равны. В их числе оказался Висконсин, где разрыв между кандидатами после подсчета 95% бюллетеней составил всего 0,3%.

Голосовать по почте американцам разрешили из-за пандемии коронавируса в стране. Таким образом свой выбор решили сделать более 65 миллионов жителей.