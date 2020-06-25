Американцы построят АЭС в Польше

США примут участие в строительстве атомной электростанции в Польше. Проект анонсировал глава страны Анджей Дуда после встречи с Трампом в среду.

«В ближайшее время будет подписан договор, который сделает возможным проектирование, связанное с большим проектом использования ядерной энергии для производства электрической энергии в нашей стране», — сказал Дуда.

Компании, которые будут строить АЭС, уже выбраны, сообщил польский президент.

Всего Польша планирует построить шесть ядерных энергоблоков общей мощностью 6-9 ГВт. Проект рассчитан на 20 лет.

Помимо энергетического вопроса на встрече обсуждался и военный аспект сотрудничества Польши и США. Дональд Трамп на итоговой пресс-конференции заявил, что, если Штаты направят дополнительные войска в Польшу, то это будет сделано за счет польской стороны.

«Мы отправим им дополнительные войска, они за это заплатят. Возможно, мы перебросим их из Германии», — заявил Трамп.

Таким образом военный контингент в Германии будет сокращен. Часть американских военных отправится домой. Остальных направят в Польшу и «некоторые другие места».