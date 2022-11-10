Мир 10 ноября 2022, 18:02 Американцы посоветовали Германии взять деньги в долг у Украины Читатели Breitbart: Германии стоит попросить деньги в долг у Украины РИА «Новости»

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Читатели американского издания Breitbart посоветовали немецкому правительству обратиться к Украине для решения собственных финансовых проблем из-за энергетического кризиса. Свои комментарии они оставили под материалом на сайте газеты.

Американцы обсудили доклад аналитиков финансового центра IFO. В нем указали, что Германия из-за резкого повышения стоимости энергоресурсов потеряла свыше 100 миллиардов евро.

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Пользователь под ником Woodrow предложил немецкому правительству попросить денег взаймы у коллег из Украины. Он напомнил, что еще бывший президент США Дональд Трамп предупреждал немцев о возможном экономическом кризисе.

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Подписчик Maximus Daddius заявил, что в текущей ситуации у Германии осталось лишь два варианта развития событий.

«Они могут либо умереть с голоду, либо просто замерзнуть зимой. Мне кажется, они выберут оба варианта», — предположил он

К обсуждению присоединился Scott G и также сослался на пророчество Трампа.

«А ведь их предупреждали о риске потери 500 миллиардов евро. Однако в ответ они все только смеялись», — заключил читатель.

Дональд Трамп выступил на публичном мероприятии в сентябре. На нем он предупредил немцев о риске потерять собственную страну из-за проблем в энергетической сфере, писало ИА Nation News.