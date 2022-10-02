Американцы посмеялись над Байденом из-за видео с Трампом и ловлей ручки | 360°

Мир 02 октября 2022, 19:13 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Американцы посмеялись над Байденом из-за видео с Трампом и ловлей ручки Пользователи Twitter пофантазировали на тему ловли ручки президентом США White House

Читать 360tv в

Кадры с бывшим президентом США Дональдом Трампом, где он поймал ручку и кепку на митинге в Мичигане, стали поводом для новых шуток над нынешним лидером страны Джо Байденом, который часто попадает в неловкие ситуации во время публичных выступлений. Американцы начали с иронией сравнивать Трампа с Байденом, причем не в пользу последнего.

Реклама

На видео, которое дало почву для шуток над Байденом, Трамп поймал ручку и кепку, которую ему бросили из толпы во время встречи с избирателями. Он подписал головной убор и вернул обратно.

Пользователи в Twitter после этого решили порассуждать о том, справился бы с такой задачей Байден. В итоге они пришли к выводу, что поймать ручку из толпы для президента США непосильная задача, сообщило РИА «Новости».

«Нет. Он еле ходит. Это просто унижение», — заметил один из участников обсуждения.

«Единственное, что Байден мог бы делать два часа подряд, — это дремать», — заметил другой комментатор.

«Возможно, Байден бы подбрасывал и ловил воображаемые предметы», — пошутил третий.

Ему тут же напомнили, что в этом случае Байден может упасть и что-нибудь себе сломать. В комментариях также предложили устроить состязание для кандидатов в президенты США по ловле предметов в прямом эфире.

Байдену в 2022 году исполнится 80 лет. Трамп немного младше — ему 76 лет.

1 0 0 0 0 0