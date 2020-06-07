Американцы посчитали, что ситуация в США выходит из-под контроля
Как сообщила газета The Wall Street Journal, около 80% американцев считают, что ситуация в США выходит из-под контроля после убийства Джорджа Флойда. Такой вывод содержится в результатах опроса общественного мнения.
В том же исследовании выяснилось, что американцы с соотношением 2 к 1 больше обеспокоены действиями полицейских при задержании по сравнению с насилием на протестах.
Массовые демонстрации и беспорядки тревожат 48% из числа сторонников Республиканской партии. 81% поддерживающих демократов считают, что действия полиции тревожнее.
Отношение к Дональду Трампу практически не изменилось из-за протестов. Его действия одобряют 45% респондентов, что всего на 1% меньше по сравнению с апрельским уровнем. 42% участников опроса сказали, что готовы проголосовать за Трампа на выборах. Его вероятного соперника Джо Байдена поддерживают 49%.
Опрос проводился с 28 мая по 2 июня. В нем приняли участие около тысячи человек.
Беспорядки в США начались после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Во время задержания один из полицейских так надавил коленом на шею Флойда, что мужчина не мог дышать. Он умер в реанимации. Четверых полицейских отстранили, им предъявили обвинения.