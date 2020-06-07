Американцы посчитали, что ситуация в США выходит из-под контроля

Большинство американцев посчитали, что ситуация в стране выходит из-под контроля. Причем чаще они отвечали, что их беспокоят действия полиции при задержании Джорджа Флойда, а не насилие на акциях протеста.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, около 80% американцев считают, что ситуация в США выходит из-под контроля после убийства Джорджа Флойда. Такой вывод содержится в результатах опроса общественного мнения.

В том же исследовании выяснилось, что американцы с соотношением 2 к 1 больше обеспокоены действиями полицейских при задержании по сравнению с насилием на протестах.

Массовые демонстрации и беспорядки тревожат 48% из числа сторонников Республиканской партии. 81% поддерживающих демократов считают, что действия полиции тревожнее.

Отношение к Дональду Трампу практически не изменилось из-за протестов. Его действия одобряют 45% респондентов, что всего на 1% меньше по сравнению с апрельским уровнем. 42% участников опроса сказали, что готовы проголосовать за Трампа на выборах. Его вероятного соперника Джо Байдена поддерживают 49%.

Опрос проводился с 28 мая по 2 июня. В нем приняли участие около тысячи человек.

Беспорядки в США начались после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Во время задержания один из полицейских так надавил коленом на шею Флойда, что мужчина не мог дышать. Он умер в реанимации. Четверых полицейских отстранили, им предъявили обвинения.