Мир 04 сентября 2023, 15:04 Американцы посчитали Байдена слишком старым для президентства WSJ: 73% американцев назвали Джо Байдена старым для нового президентского срока Правительство США

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Только треть избирателей в США посчитали, что демократ Джо Байден сможет выдержать по состоянию ментального здоровья второй президентский срок. Подавляющее большинство высказались против, сообщила газета The Wall Street Journal.

В опросе, который прошел с 24 по 30 августа по телефону, приняли участие полторы тысячи американцев, имеющих право голоса. Слишком старым для нового срока на посту президента Джо Байдена посчитали 73% участников исследования, его соперника из Республиканской партии Дональда Трампа — 47%, хотя разница в возрасте составила всего три года.

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Менее половины избирателей сочли, что оба кандидата заботились о рядовых американцах — 42% высказались так о Джо Байдене и 43% о Дональде Трампе. Только 36% назвали демократа психически готовым к переизбранию, о республиканце так сказали 46% опрошенных.

Выборы президента США пройдут в 2024 году. «Известия» сообщили, что третьего кандидата, способного набрать необходимое количество голосов, может представить центристская группа No Labels.