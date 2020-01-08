Американцы получили поддельные повестки о призыве в армию для службы в Иране

Мошенники добились того, что в рекрутинговую службу поступила масса звонков и сообщений, от молодых людей. Военное командование выпустило официальное заявление, в котором назвало сообщение фейковым. Там отдельно уточнили, что молодым американцам призывного возраста беспокоится об армии не стоит.

Закон о призыве требует одобрения Конгресса и подписи президента страны. Но пока этого документа даже не существует. В данный момент служба безопасности ищет мошенников, которые рассылают эти сообщения.

Между тем, желающие записаться на службу также пострадали от действий злоумышленников. Хакеры создали поддельные сайты, где за отдельную плату предлагают услугу по записи на военную службу.

Интерес к военной службе в США возник после эскалации на Ближнем Востоке и убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате ракетного удара американской армии по аэропорту Багдада.

В Пентагоне заявили, что он готовил покушения на американских военных, а также именно Сулеймани стоял за нападением на военную базу в Ираке и на дипмиссию США в Багдаде. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство своего генерала.

Сегодня стало известно, что Иран нанес ракетный удар по двум американским базам на территории Ирака.