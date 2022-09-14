Мир 14 сентября 2022, 03:53 Поделиться Telegram

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Viber Американцы покупают оружие в ожидании начала гражданской войны в США — СМИ The Guardian: жители США покупают оружие и бункеры в ожидании начала гражданской войны Pxhere.com

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Жители США готовятся к возможному расколу общества и столкновениям в стране, написал в своей статье обозреватель The Guardian Арва Махдави. По ее словам, американцы покупают стрелковое оружие и возводят подземные бункеры.

«Не так давно люди сочли бы вас немного сумасшедшим, если бы вы сказали, что гражданская война в Соединенных Штатах неизбежна. Теперь все иначе: согласно недавнему опросу YouGov, более 40% американцев считают, что в следующем десятилетии гражданская война хотя бы в некоторой степени вероятна», — указал автор материала.

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Массовой вспышки насилия, по ее словам, американцы не боятся. Напротив, они основательно к ней готовятся. Самая богатая часть населения, которая составляет около 1%, скупает бункеры «Судного дня». Они оборудованы кладовыми, а также там есть роскошная мебель.

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Остальные же акцентировались на приобретении огнестрельного оружия, отметила обозреватель. Только в 2021 году в Штатах, по словам Махдави, продали 20 миллионов единиц оружия. Автор материала назвала этот показатель крайне тревожным индикатором того, что в американском обществе далеко не все в порядке.

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