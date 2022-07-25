Большинство американцев уверены, что правительство США коррумпировано, а почти треть считает, что вскоре может возникнуть необходимость поднять против него оружие. Такие результаты показал опрос Института политики Чикагского университета. Их опубликовал The Hill.

Институт политики Чикагского университета провел опрос с 19 по 23 мая среди 1000 зарегистрированных избирателей. По его итогам оказалось, что две трети избирателей-республиканцев и 51% либерал-демократов уверены, что американское правительство коррумпировано и настроено против обычных людей. О том, что «в какой-то момент в ближайшее время гражданам может понадобиться поднять оружие против правительства», заявили 28% всех участников опроса, в том числе 37% владельцев оружия.

Около 56% американцев считают выборы в стране честными, однако среди республиканцев так думают лишь 33% участников исследования. Четверть граждан США признались, что потеряли друзей из-за разницы во взглядах.