Мир 12 февраля 2024, 12:10 Американцы оценили шансы Трампа урегулировать кризисы на Украине и Ближнем Востоке ABC News: Трамп лучше Байдена справился бы с кризисом на Украине Sean Rayford / Global Look Press

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Более трети американцев уверены, что республиканец Дональд Трамп на посту президента США выбрал бы более эффективную стратегию урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, чем демократ Джо Байден. Столько же участников опроса Ipsos заявили, что никто из политиков не смог бы улучшить ситуацию, сообщил телеканал ABC News.

Урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной далось бы Дональду Трампу лучше его соперника, заявили 35% респондентов. Обратного мнения придерживаются 27% опрошенных.

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Еще 36% американцев заявили, что республиканец успешней разрешил бы украинский кризис. С ними не согласились 33% участников исследования. Треть опрошенных заявила, что ни один из политиков не справился бы с обострением конфликта на Ближнем Востоке, 28% — на Украине.

В провале законопроекта о помощи Украине, Израилю и укреплении границы с Мексикой 53% опрошенных обвинили республиканцев, 51% — демократов, 49% — лично Байдена, 39% — Трампа. Опрос провели 9 и 10 февраля 2024 года на английском и испанском языках среди 528 случайных американцев.

Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах остановит конфликт на Украине за сутки. RT сообщил, что в ответ на это заявление президент Владимир Зеленский пригласил его лично приехать в Киев.