Американцы оценили пролет Ту-95 около секретной базы на Аляске

Временная военная база была развернута в море Бофорта, в 80 километрах от побережья Аляски. 9 марта российские самолеты пролетели над ней на высоте около 760 метров.

Для сопровождения Ту-95 США и Канада направили F-22 Raptor и CF-18 Hornet. Всего над морем Бофорта российская авиация провела около четырех часов.

Ранее в Минобороны России сообщали, что полеты вблизи Аляски осуществляли не Ту-95, а дальние противолодочные самолеты Ту-142.

«Бомбардировщики появились только через пять дней после постройки лагеря, поэтому им понадобилось какое-то время, чтобы найти его. Но месседж ясен: Россия более чем способна найти войска США, даже и в Арктике», — отметили в Popular Mechanics.