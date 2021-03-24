Американцы оценили идею выплачивать репарации потомкам рабов в США

Американцы прокомментировали предложение выплачивать компенсацию потомкам рабов. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Предприниматель из Огайо Бенни Ронсон не считает, что излишняя поддержка темнокожих американцев повредит остальным.

«Это коррекция, которая помогает отделить людей от реальной политики и от неполитических движений, предвзято относящихся к другим сообществам, которые недостаточно представлены», — заключил Ронсон.

Исполнительный менеджер из Чикаго Марвин Дикер поддержал инициативу выплат. Он отметил, что многие темнокожие до сих пор живут очень бедно и это исправило бы их финансовое положение.