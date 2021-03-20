Американцы отправили посольству России письма с извинениями за слова Байдена

Посольство России в Вашингтоне получило письма от американцев с извинениями за заявления властей США в адрес России. Глава российской дипмиссии Анатолий Антонов выразил признательность всем написавшим.

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ», — говорится в заявлении Антонова, которое было размещено на странице посольства в Facebook.

Как отметил глава российской дипмиссии, он тронут позицией американцев, «понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия».

Антонов также выразил надежду на то, что администрация Соединенных Штатов прислушается к избирателям и «прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».

Байден в интервью назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей», и добавил, что он ответит «за вмешательство» в выборы президента США в 2020 году.

В ответ на жесткие высказывания главы Белого дома Путин пожелал ему здоровья и припомнил выражение из детства: «кто как обзывается, тот так и называется», а также предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Однако пресс-секретарь Белого дома сказала, что Байден не сможет принять участие в политических дебатах, поскольку «очень занят».

Ответ Владимира Путина на безосновательные обвинения Джо Байдена моментально привлек внимание иностранных политиков и СМИ. Одних слова российского лидера впечатлили, другие умудрились неверно их перевести.