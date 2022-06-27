Американцы отказались верить Байдену
Конгрессмен Уолтц: американцы не верят словам Байдена о вине России в инфляции
Американцы в большинстве своем перестали верить президенту США Джо Байдену, который возлагает вину за экономический кризис на Россию. Демократы винят в происходящем всех, кроме себя, отметил конгрессмен Майк Уолтц.
Среди американцев «подавляющее большинство» отказались верить в объяснение рекордной инфляции в Штатах пандемией коронавируса и спецоперацией России, отметил Уолтц в интервью Newsmax.
По его словам, текущая стратегия представителей Демократической партии заключается в том, чтобы винить всех, кроме себя. В частности, президента России Владимира Путина, экс-главу Белого дома Дональда Трампа, республиканцев и простых американцев.
Уолтц заметил, что еще в прошлом году жители страны могли купить на свои деньги намного больше товаров, чем в текущем.
«Теперь уровень их жизни падает. И тем не менее виноваты все, кроме демократов», — констатировал конгрессмен.
Ранее глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что резкий рост инфляции в стране ФРС заметила еще до начала проведения Россией спецоперации на Украине.