Американцы отказались верить Байдену

Американцы в большинстве своем перестали верить президенту США Джо Байдену, который возлагает вину за экономический кризис на Россию. Демократы винят в происходящем всех, кроме себя, отметил конгрессмен Майк Уолтц.

Среди американцев «подавляющее большинство» отказались верить в объяснение рекордной инфляции в Штатах пандемией коронавируса и спецоперацией России, отметил Уолтц в интервью Newsmax.

По его словам, текущая стратегия представителей Демократической партии заключается в том, чтобы винить всех, кроме себя. В частности, президента России Владимира Путина, экс-главу Белого дома Дональда Трампа, республиканцев и простых американцев.

Уолтц заметил, что еще в прошлом году жители страны могли купить на свои деньги намного больше товаров, чем в текущем.

«Теперь уровень их жизни падает. И тем не менее виноваты все, кроме демократов», — констатировал конгрессмен.

Ранее глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что резкий рост инфляции в стране ФРС заметила еще до начала проведения Россией спецоперации на Украине.