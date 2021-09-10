Американцы отказали Зеленскому в шансе на помощь после заявления о войне с РФ

Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о вероятности полномасштабной войны с Россией лишило его шанса на помощь американского лидера Джо Байдена. В США заметили, что глава Белого дома без проблем откажется от всех соглашений о взаимной поддержке.

Зеленского раскритиковали читатели сайта телеканала Fox News, которые оставили комментарии под посвященной выступлению украинского президента статье.

«Искренне надеюсь, что Зеленский не рассчитывает на поддержку президента Байдена в конфликте. Учитывая тот факт, что последний более чем готов бросить американских граждан и союзников на вражеской территории, подозреваю: у Байдена не возникнет абсолютно никаких проблем с тем, чтобы отказаться от любых соглашений о взаимопомощи и обещаний, которые у нас есть с Украиной», — заметил один из пользователей.

Зеленскому напомнили о периоде вице-президентства Байдена. В то время Крым как раз вернулся в состав России.

«Что тогда сделали они с Обамой? Администрация отправила украинской армии подушки и одеяла, но не оружие. Удачи тебе, Зеленский, она тебе понадобится», — заявили в Сети.

Президенту Украины рекомендовали не доверять любым словам Байдена, особенно если они касаются поддержки: якобы к американскому лидеру лучше не поворачиваться спиной, чтобы не получить удар ножом.

«Не ждите помощи США. Наше военное руководство слишком занято тем, что <…> убегает от врагов», — подчеркнули комментаторы.