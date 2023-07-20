Мир 20 июля 2023, 14:14 Американцы осудили отправку кассетных боеприпасов Украине The Hill: более 50% граждан США выступили против отправки кассетных боеприпасов на Украину Pxhere

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Решение властей США направить Вооруженным силам Украины кассетные боеприпасы вызвало недовольство большинства опрошенных американцев. Об этом сообщила газета The Hill.

Квиннипэкский университет провел исследование, согласно которому 51% граждан США осудили инициативу администрации президента страны. Еще 39% опрошенных поддержали решение направить на Украину кассетные боеприпасы.

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В опросе уточнялись данные о возможной угрозе применения подобных снарядов для мирных жителей. Несмотря на это примечание, решение американских властей нашло поддержку среди граждан.

Совет Федерации собирается обратиться к парламентам мира и межпарламентским организациям с призывом осудить решение США поставлять кассетные боеприпасы Украине. В проекте обращения верхней палаты сказано, что подобная инициатива может спровоцировать эскалацию.

При этом советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что решение направить ВСУ кассетные боеприпасы не отразилось на авторитете США.