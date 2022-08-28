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    28 августа 2022, 00:46

    «На наши деньги»: американцы осудили Байдена за слова о «демократичной» Украине

    Американские пользователи раскритиковали Байдена за слова о демократичной Украине

    Юлия Шелковенко

    Американцы в Сети раскритиковали президента США Джо Байдена, назвавшего Украину «демократичным государством». Это был их ответ на поздравительное послание резидента Белого дома в честь Дня независимости Украины, сообщило РИА «Новости».

    «Джо Байден поддерживает самую коррумпированную страну в мире. На наши деньги!» — осудил Байдена пользователь.

    Граждане США считают, что Украина очень далека от стандартов демократии. Если Байден так думает о европейском государстве, то он демонстрирует свою неосведомленность.

    «День независимости? Вообще-то, они очень зависят от американских налогоплательщиков», — напомнил другой комментатор.

    Больше всего американцев возмущает постоянная помощь Запада в адрес Украины. США в очередной раз отправит для нужд ВСУ вооружение и боеприпасы, чем только сильнее подогревает конфликт.

    Ранее власти Майами объявили акцию по сбору оружия среди населения для его дальнейшей отправки на Украину.