31 июля 2023, 12:26
Американцы опоздали на год. МИД Польши — о передаче F-16 на Украину
Экс-глава МИД Польши Сикорский: лучший момент для передачи F-16 Украине прошел год назад
Запад опоздал с поставкой истребителей F-16 на Украину примерно на год. Киевский режим утратил контроль над собственным воздушным пространством, заявил в интервью Newsweek бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Подходящий момент для оснащения Украины самолетами четвертого поколения западного производства наступил год назад», — сказал он.
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Вооруженные силы Украины, по словам бывшего министра, пытались отодвинуть российские войска и восстановить власть над югом и востоком страны. Киевский режим давно просил передать ему американские F-16 вдобавок к советскому воздушному флоту, но союзники опоздали.
Сикорский заявил, что страна потеряла контроль над своим воздушным пространством, истребители могли помочь его восстановить.
Страны НАТО пообещали начать обучение украинских пилотов управлению F-16. Глава Объединенного комитета начальников США Марк Милли предупредил, что истребители не изменят ситуацию на поле боя, так как российской армии есть что им противопоставить.
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