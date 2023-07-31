Мир 31 июля 2023, 12:26 Американцы опоздали на год. МИД Польши — о передаче F-16 на Украину Экс-глава МИД Польши Сикорский: лучший момент для передачи F-16 Украине прошел год назад U.S. Department of Defense

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Запад опоздал с поставкой истребителей F-16 на Украину примерно на год. Киевский режим утратил контроль над собственным воздушным пространством, заявил в интервью Newsweek бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Подходящий момент для оснащения Украины самолетами четвертого поколения западного производства наступил год назад», — сказал он.

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Вооруженные силы Украины, по словам бывшего министра, пытались отодвинуть российские войска и восстановить власть над югом и востоком страны. Киевский режим давно просил передать ему американские F-16 вдобавок к советскому воздушному флоту, но союзники опоздали.

Сикорский заявил, что страна потеряла контроль над своим воздушным пространством, истребители могли помочь его восстановить.

Страны НАТО пообещали начать обучение украинских пилотов управлению F-16. Глава Объединенного комитета начальников США Марк Милли предупредил, что истребители не изменят ситуацию на поле боя, так как российской армии есть что им противопоставить.