Американцы опасаются непредсказуемых последствий от запутанных решений Байдена по Украине

Непоследовательные решения президента США Джо Байдена относительно отправки на Украину РСЗО HIMARS могут привести к непредсказуемым последствиям для международной безопасности. Такое мнение высказал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в статье для журнала American Thinker.

Американский лидер не единожды менял решение о поставках вооружения на Украину. Сначала он заявил, что Америка не будет поставлять ракеты дальнего радиуса действия, через некоторое время он заявил об отправке на Украину РСЗО HIMARS с боеприпасами.

«Во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной, — считает автор материала.

Семпа отметил, что когда украинские боевики получат это оружие, дальность стрельбы которого составляет до 80 километров, ничто не помешает им поражать цели на территории России. Автор отметил, что остается лишь гадать, чем это все закончится.